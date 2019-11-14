شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 14/11/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود البلاد طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .

Advertisements

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء أدفأ من المعتاد بالنسبة لهذا الوقت من العام، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيثُ تتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة ليكون الطقس غائم جزئياً إلى غائم في بعض المناطق، وتتهيأ الفرصة لهُطول زخات رعدية من المطر -إن شاء الله -فوق أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة صباحاً، تتحول إلى غربية مُعتدلة السرعة بعد الظُهر.

وفي خليج العقبة، الرياح: جنوبية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: هادئ (2-5 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، مع فرصة لهطول زخات محليّة رعدية من الأمطار خاصة في شرق المملكة، قد تمتد مع ساعات الليل المتأخرة لبعض المناطق الأخرى، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء جافة ودافئة في معظم المناطق، وفي ساعات العصر والمساء تتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية محدودة في بعض المناطق خصوصاً شرق البلاد ، وتكون الرياح شرقية تتحول أحياناً الى جنوبية غربية.