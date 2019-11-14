شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غير مستقر وأمطار على أغلب الأنحاء.. اعرف توقعات حالة الجو اليوم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من حالات عدم الاستقرار تتعرض لها البلاد وسط توقعات بطقس غير مستقر حتى غدًا الجمعة، تشهد خلالها البلاد انخفاضًا فى درجات الحرارة وأمطار على أغلب الأنحاء.

وينشر"الخليج 365" توقعات حالة الطقس اليوم الخميس على كل الأنحاء فى نقاط مبسطة كما يلى:

- يشهد اليوم انخفاضًا تدريجيًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد.

- يسود طقس معتدل على السواحل الغربية.

- يستمر الطقس مائلاً للحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.

- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار.

- أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

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- الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء.

- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20.

- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.

- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.