شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تهم واجهت المحكوم عليهم فى قضية "حرق نقطة شرطة المنيب".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت الدائرة 5 إرهاب، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة متهمين اثنين بالقضية المعروفة إعلاميًا بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير 2014، بعد حكم المشدد 3 سنوات لمتهم وبراءة آخر، وواجه المتهمان مجموعة من التهم منها:

1 ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

واجه المتهمان وآخرون تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

2ـ تخريب الممتلكات العامة

واجه المتهمان وآخرون فى القضية حكم عليهم فى وقت سابق تهم تخريب محتويات نقطة شرطة المنيب، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

3ـ حيازة أسلحة نارية

وواجه بعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد، طبقا لقانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012.