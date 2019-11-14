شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب تركى كردى معارض يدعو لتشكيل تحالف ديمقراطى ضد فاشية أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض، سزائي تمالي، دعوته للأحزاب السياسية فى تركيا بالدخول في تحالف ديمقراطي من أجد هدم الفاشية فى إشارة إلى رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، كما وصف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأنه وزير الحرب الداخلية.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن تصريحات رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض، جاءت خلال كلمته مع تكتل نواب حزبه في البرلمان، حيث قال: يوجد وزير للداخلية. لا عمل له إلا الاشتغال بحزب الشعوب الديمقراطى. يتحدث عنه صباحًا ومساءً. إنه عدو للحزب. هو وزير الحرب الداخلية.

رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض، دعا إلى تشكيل تحالف ديمقراطي، قائلًا: علينا أن نوسع التحالف الديمقراطي، من أجل وضع دستور ديمقراطي في تركيا، وعلينا أن نوسع كفاحنا ضد الفاشية. لقد حان وقت إدارة الدفة إلى الطريق الذى يحقق مستقبلا ديمقراطيا، بعد أن ينهاروا، انضموا إلى دعوة حزب الشعوب الديمقراطية، وعلينا أن نشارك في عقل واحد من أجل وضع دستور جديد وهدم الفاشية.

وأشارت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي ضمن تحالف غير معلن مع حزبي الخير والشعب الجمهوري، حيث أيد دعم الحزب الكردي مرشحى الحزبين المعارضين فى الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات المحلية.