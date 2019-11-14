شكرا لقرائتكم خبر عن التقاضى فى الجنايات على درجتين.. تعديل جديد بقانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتقدم يوم الأحد المقبل بتعديلات لقانون الإجراءات الجنائية لمناقشتها داخل اللجنة أثناء مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أبرز التعديلات التى سيتقدم بها على قانون الإجراءات الجنائية تمكين المتهم من استئناف الحكم الصادر من محكمة الجنايات، حيث يصبح التقاضى فى الجنايات على درجتين وليس درجة واحدة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، قضت فى وقت سابق بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما أحالت إليه المادة 401 من القانون نفسه، والمتعلقة بإجراءات وقواعد المعارضة فى الأحكام الغيابية.