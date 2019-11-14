شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار رائحة غاز شرق الإسكندرية.. المحافظ: بسبب ملء خزان ولا يوجد تسريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، إن رائحة الغاز التى انتشرت فى الجو بمنطقة شرق الإسكندرية سببها ملء خزان الغاز الرئيسى فى أبيس وإضافة رائحة الغاز المعروفة، وذلك بداية من الساعة 11 مساءً أمس ولمدة ساعتين.

وأضاف أنه بناء على ذلك قد يشعر بهذه الرائحة سكان أبيس والعوايد وونجت وجناكليس وبعض مناطق شرق المدينة، وجارى المتابعة مع شركة الغاز حتى الانتهاء من ملء الخزان.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه سيجرى شم تلك الرائحة كل 6 أشهر بسبب ملىء الخزان، وأن هذا هو سبب الشعور برائحة الغاز فى المناطق المجاورة.