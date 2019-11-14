شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك: غرامة التخفيضات الوهمية تصل لـ 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يجب على جهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة المعنية دور فى رفع الوعى لدى المستهلك وتوجيهه للجهة المسئولة فى حال وجود أي مشكلة في التخفيضات.

وتابع عبد المعطى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmcأنه تم استدعاء أصحاب الشركات التى أعلنت انضمامها لتخفيضات "الجمعة السوداء" ومناقشة الامر وإبلاغهم بأن القانون هو الفيصل، ومن يرغب في الإعلان عن هذه التخفيضات عليه أن يلتزم بالضوابط القانونية المنظمة ومن يخالف سيقع تحت طائلة القانون، وستطبق أحكام قانون حماية المستهلك التي قد تصل عقوبتها لغرامة 2 مليون جنيه.