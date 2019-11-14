شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات مهمة عليك اتباعها لحماية سكنك من السرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الفترة الأخيرة جرائم سرقة الشقق وشهتها العديد من المناطق السكنية الجديدة، كالتجمع الخامس وأكتوبر والشروق والعبور وغيرها من المناطق، ويبحث الأهالى عن وسائل تحمى منازلهم من السرقة.ويقدم الخليج 365 بعض طرق الأمان التى تساعدك على فعل ذلك:



1 - تركيب كالون أمان وعدم الاعتماد على كالون واحد على باب شقتك.



2 - احتفظ بكل المقتنيات الثمينة بعيدًا عن منزلك ولا تحتفظ بأى مشغولات ذهبية أو مبالغ مالية كبيرة فى المنزل قدر الإمكان فالبنوك آمن وسيلة للاحتفاظ بمثل هذه الأشياء.



3 - غلق الشبابيك بشكل محكم ووضع فاصل حديدى عليها خاصة الشبابيك القريبة من مواسير الصرف.



4 - ترك غرفة أو أكثر مضاءة فى المسكن لإيهام اللصوص بأن هناك أشخاصًا متواجدين فيها وتجنب ترك المسكن فى حالة ظلام.



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5 - تركيب كاميرات مراقبة تسهل عمليات رصد أى تحركات غريبة أو تحديد هوية الجناة فى حال حدوث عملية السرقة.



6 - تركيب كاميرات مراقبة على باب شقتك أو منزلك.



7 - التأكد من عدم ترك مفتاحك خارج المنزل.



8 - عند طلبك لاستخراج نسخة جديدة يجب عليك التأكد من الشخص الذى سيساعدك فى ذلك وعدم اعطائه أى تفاصيل عن مكان سكنك.