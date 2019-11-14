شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات العنب والمانجو لـ130ألف طن واستمرار الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بـوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية المصرية وخاصة العنب المانجو إلى 130 ألفا و388 طنا، منها صادرات العنب بلغت 113 ألفا و378 طنا، وصادرات المانجو بإجمالى 27 ألفا و10 أطنان، منذ بدء التصدير وحتى 6 من الشهر الجارى، وجارى الشحن والتصدير.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الصادرات الزراعية شهدت طفرة كبيرة خلال الموسم الحالى، حيث احتلت صادرات العنب المركز الرابع، بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج، ويجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مضيفًا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، واتخاذ إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير.