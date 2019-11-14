شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 20 30

شبين الكوم 19 30

طنطا 19 30

دمنهور 21 29

الإسكندرية 21 28

بلطيم 20 29

مطروح 15 24

السلوم 15 23

سيوة 15 24

بورسعيد 22 29

دمياط 21 29

الزقازيق 21 32

الاسماعيلية 17 31

السويس 18 31

العريش 16 31

رفح 15 30

رأس سدر 21 30

نخل 17 30

نويبع 24 30

طابا 19 29

كاترين 14 24

الطور 22 31

شرم الشيخ 24 32

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 31

الفيوم 19 31

بنى سويف 19 31

المنيا 18 32

أسيوط 15 32

سوهاج 16 33

قنا 17 34

الأقصر 19 34

أسوان 20 34

أبوسمبل 18 33

الوادى الجديد 19 33

شلاتين 20 30

ابو رماد 21 28

حلايب 22 28

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رأس حدربة 22 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 34

المدينة 20 32

الرياض 16 27

المنامة 23 28

أبوظبى 18 29

الدوحة 20 29

الكويت 16 29

دمشق 12 24

بيروت 23 28

عمان 13 25

القدس 16 25

غزة 20 30

بغداد 16 26

مسقط 21 28

صنعاء 05 23

الخرطوم 22 37

طرابلس 14 22

تونس 12 20

الجزائر 10 20

الرباط 11 18

نواكشوط 22 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 07 20

اسطنبول 13 21

اسلام اباد 14 23

نيودلهى 18 28

جاكرتا 24 32

بكين -04 07

كوالالمبور 24 31

طوكيو 09 22

أثينا 12 20

روما 12 16

باريس 02 08

مدريد 03 11

برلين 03 08

لندن 04 07

مونتريال -03 -01

موسكو 00 06

نيويورك 03 7

واشنطن 02 09