بعد استقالة أشرف عبدالمنعم.. ننشر تفاصيل أزمة قناة "CTV"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

تصاعدت حدة الأزمة بين إدارة قناة "ctv" التي تعد قناة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مع عدد من جمهورها خلال اليومين الماضيين، بعد ظهور الكاتب الصحفي أشرف عبدالمنعم على شاشتها مقدما للبرنامج الحواري الرئيسي "في النور"، والذي انطلق بشكله الجديد أمس تزامنًا مع الاحتفال بمرور 12 عامًا على تأسيس القناة.

ودشن عدد من الأقباط حملة لمقاطعة القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت القناة الكلمات الأكثر تدوينًا على موقع "تويتر"، قائلين إنها "غير معبرة عن الكنيسة أو الأقباط، وتحولت لقناة عامة"، بحسب قولهم.

وكشفت مصادر بالقناة لمصراوي، تفاصيل الأزمة منذ بدايتها، موضحة أن الإعلامية نانسي مجدي والإعلامية هبة كميل قدمتا البرنامج طوال الفترة الماضية، إذ تعد نانسي أحد أعمدة البرنامج وتقدمه منذ ٧ سنوات، بينما حلت "هبة" محل الفنان إيهاب صبحي الذي غادر القناة على خلفية خلاف مالي مع إيليا ثروت باسيلي مالك القناة.

وأضافت المصادر، أنه خلال الأيام الماضية كان الجميع يعلم أن هناك انطلاقة جديدة بديكور جديد للبرامج الرئيسية بالتواكب مع احتفالية القناة بمرور ١٢ عاما على تأسيسها، وبالفعل عقدت إدارة القناة اجتماعات مع فرق العمل بالقناة لترتيب أفكار البرموهات الدعائية للبرامج بثوبها الجديد، ولكن بنفس إعلامييها، حتى فوجئ الجميع بإعلان "باسيلي" تولي الكاتب الصحفي أشرف عبدالمنعم مهام تقديم برنامج "في النور" على مدار ٥ أيام بالديكور الجديد، مع استقدام أجهزة إخراج وتصوير حديثة عما كانت عليه القناة طوال ١١ عاما مضت.

وتابعت المصادر، أن هذه الخطوة أعقبها إقصاء الإعلامية نانسي مجدي مقدمة البرنامج منه نهائيا، مع نقل الإعلامية هبة كميل للبرنامج الصباحي بالقناة "صباح النور"؛ الأمر الذي أثار حفيظة عدد من متابعي القناة.

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بدوره، بدأ أشرف عبدالمنعم حلقته الأولى من البرنامج أمس، مستعرضا حملة الهجوم عليه من جانب المواطنين الأقباط، وأكد أنه سيتبنى قضاياهم التي يرغبون في تبنيها، مطالبا إياهم بعدم التسرع في الحكم عليه، انتظارا لما سيرونه في البرنامج، كما دعاهم لقراءة مقالاته التي يدعم فيها قضايا الأقباط - بحسب قوله.

أما النائب إيليا ثروت باسيلي مالك القناة، فظهر على الهواء في نهاية الحلقة الأولى مع أشرف عبدالمنعم، وأكد أن التغيير هو سنة الحياة وهو الثابت الوحيد فيها، مضيفا: "الناس طالبتني بالتغيير وأنا غيرت، وأنا فضلت الاعتماد على أهل الكفاءة وليس أهل الثقة".

ولم يكن ذلك كافياً لتهدئة غضب عدد من متباعي القناة.

ومساء اليوم، أعلن الكاتب أشرف عبدالمنعم، استقالته على الهواء من برنامج في النور على قناة ctv.

وقال: "اليوم لن أطيل عليكم، ولكن وجدت أن الموقف يزداد تأزما وأنا أعتبر نفسي أخ للأستاذ إيليا والأستاذ جورج ثروت باسيلي، وأعتبر نفسي واحدا من الأسرة.. وبناء عليه أنسحب من هذا البرنامج احتراما لصاحب القناة".