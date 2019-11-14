الأوقاف: لا استثناءات لأي جهة في شقق الهيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، التزامهما بأعلى درجات الشفافية في كل ما يتصل بمال الوقف والوحدات السكنية التابعة للهيئة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الأربعاء، أنه لا يوجد أي تفضيل ولا استثناء من القواعد العامة لأي شخص أو جهة، إنما هي ضوابط عامة وحاكمة وشفافة لجميع الأفراد والجهات بلا أي استثناءات أو تمييز لأي فرد أو جهة.

وشددت على أنه لا صحة على الإطلاق لتقديم هيئة الأوقاف أي دعم أو تخفيض لأي شخص أو جهةٍ، إنما هي القواعد العامة على الجميع، وفق ما ينظمه القانون ولوائح العمل بهيئة الأوقاف.