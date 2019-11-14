الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حريق إيتاي البارود إلى 7 وفيات و16 مصابًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
تصوير - حازم جودة:
قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد ضحايا حريق خط بترول بإيتاي البارود، ارتفع إلى 7 وفيات و16 مصابًا.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت وزارة الصحة إن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 15 أخرين، نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة.
وأضاف "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة في أماكن متفرقة بالجسد واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.
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