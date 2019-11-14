دفع حياته ثمن السرقة.. حارس جراج يقتل بائع حاول سرقة توك توك بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة بائع متجول، وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة حارس جراح لمحاولته سرقة توك توك من جراج بإمبابة.

تلقى ضباط مركز منشأة القناطر بلاغا بالعثور على جثة مجهول في العقد الثالث وبها جروح طعنية متفرقة على حافة ترعة الرياح الناصري بقرية ذات الكوم دائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط مباحث الجيزة إلى تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه بائع متجول مُقيم دائرة قسم المرج.

وأفادت والدته 67 سنة، ربة منزل، مُقيمة بذات العنوان، في التحقيقات، بخروج نجلها وعدم عودته ولم تُحرر محضرا بغيابه".

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وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "حارس جراج" 31 سنة، مُقيم دائرة مركز أوسيم".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقرر أنه في فجر 9 نوفمبر الجاري قام المجني عليه بسرقة توك توك بأسلوب المغافلة من داخل الجراج حراسته الكائن بمنطقة الحفرية بدائرة قسم إمبابة وأثناء هروبه به تمكن بمساعدة بعض الأهالي من ضبطه واصطحابه إلى الجراج وتعدى عليه بالضرب بمطواة وقطعة حديدية مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وعقب ذلك استعان بشقيقيه "28 سنة، 26 سنة، حارسان بذات الجراج في نقل جثته بالتوك توك محل الواقعة والتخلص منها بمكان العثور عليها، وتم بإرشاده ضبط "المطواة، القطعة الحديدية، التوك توك" المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

بسؤال مالك التوك توك "سائق، 31 سنة، مُقيم دائرة قسم إمبابة، أيد ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.