بعد طلب فدية مليون جنيه.. الأمن العام يحرر طفلا من أيدي خاطفيه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط مختطفي طفل طلبوا مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه في الشرقية .
تلقى مركز كفر صقر بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من تاجر حبوب، 60 سنة، بخروج حفيده لابنته 5 سنوات من الحضانة الخاصة الكائنة بدائرة المركز وعدم عودته لمسكنة وورود اتصال هاتفي من مجهول وطلب منه مبلغ مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراح حفيده.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية توصلت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مقيمين دائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية حيث اتفقوا على اختطاف أحد الأطفال ومساومة أهليته على مبلغ مالي وأعدو لذلك دراجة بخارية وهاتف محمول.
وأضاف الجناة في اعترافاتهم بأنه أثناء سير أحد الأطفال بمفرده عائداً لسكنه قام أحد المتهمين بالنداء عليه وحال اقتراب الطفل قام بوضعه داخل التروسيكل وقاموا بإخفائه بمنطقة زراعات وعقب ضبط أحد المتهمين قام الآخران بالتخلي عن الطفل بالطريق.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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