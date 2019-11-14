أخبار مصر | مجلس الوزراء يأمر بتوفير الرعاية الصحية لمصابي حادث "خط أنابيب البحيرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يأمر بتوفير الرعاية الصحية لمصابي حادث "خط أنابيب البحيرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بحادث حريق خط البترول إثر تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لـإيتاي البارود فى محافظة البحيرة.

وشكل "مدبولي" غرفة عمليات مع وزيري البترول ومحافظ البحيرة، لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، وضمان سلامة وأمن المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة 15 شخصاً ووفاة 6 آخرين، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود فى محافظة البحيرة.