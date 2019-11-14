مصر | الأمن العام يكشف مفاجاة في واقعه العثور علي جثة طفل بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام يكشف مفاجاة في واقعه العثور علي جثة طفل بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم في كشف لغز العثور علي جثة طفل بمحافظة البحيرة.

كان تبلغ لمركز شبراخيت أمن البحيرة بشأن العثور على جثة الطفل، 4 سنوات، مُقيم قرية لقانة دائرة المركز، بمياه ترعة الأنصارية أمام قرية محلة نصر دائرة المركز فى حالة إنتفاخ وما قررته والدته، 43 سنة، ربة منزل، مُطلقة مُقيمة بذات القرية بتغيبه منذ 9 أيام وتحرر محضر بذلك.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل، 51 سنة، مُقيم بذات القرية، طليق خالة المجنى عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بدافع الإنتقام من والدته وقرر أنه كان يرغب فى الزواج منها وأنها إستغلت ذلك وتوددت إليه وتحصلت منه على مبالغ مالية فى مقابل إتمام الزواج إلا أنه فوجئ بعدم وفائها بذلك وطلبت منه عدم التردد على منزلها، فعقد العزم على الإنتقام منها بقتل نجلها وقام بإستدراجه لمنطقة نائية وكتم أنفاسه والتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور.