شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مدرسة الحلى والمجوهرات للتكنولوجيا التطبيقية وقبول 200 طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وحضر الحفل الدكتور علي المصلحي وزير التموين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، وحبيبة عز مستشار الوزير، ومصطفى نصار رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت جولد.

ورحب الدكتور طارق شوقي بالحضور، وأكد علي سعي الوزارة وخطاها نحو التوسع فى إطلاق العديد من المدارس التي تتبع منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية، وذلك من خلال إبرام شراكات مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ لجعل التعليم الفني بمصر يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدول.

وأوضح شوقي أن هذا ما تم تطبيقه بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة إيجيبت جولد، والتي تعد من الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط بمجال صناعة الحلي والمجوهرات.

وقال شوقي، إن التعليم الفني هو المستقبل الذي يجب على جميع الهيئات والمنظمات والشركات الاستثمار فيه؛ لما له من أهمية ودور فعال في تطوير ورفع كفاءة الصناعة المصرية.

وأكمل شوقي أنه خلال عامين فقط من إطلاق منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية قامت الوزارة بإطلاق 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمختلف محافظات مصر، وبمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تطبق لأول مرة بمصر مثل تخصص الحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإنتاج الزراعي والداجني وصناعة الحلي والمجوهرات وإدارة وتشغيل المطاعم، ذلك بالإضافة إلي تخصص الكهرباء والميكانيكا والتبريد والتكييف ونجارة الأثاث والميكاترونيات وتشكيل المعادن وغيرهم.

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وأضاف شوقي، أنه فيما يتعلق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية قد قامت الوزارة بإختيار فريق عمل المدرسة بناءًا على إستمارة إلكترونية تم تدشينها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومقابلات شخصية تمت وفق معايير محددة، ليتم عليه توفير تدريب تقني عالي الجودة على أيدي خبراء لمن تم اختيارهم للالتحاق بفريق عمل المدرسة؛ لتنمية خبراتهم العملية ومهاراتهم الفنية، وشرح كيفية تدريس المناهج الجديدة المطبقة بالمدرسة والقائمة على نظام الجدارات.

وأضاف شوقي، أنه فيما يتعلق بطلاب المدرسة، فقد تم قبول 200 طالب وطالبة ممن تقدموا من مختلف محافظات مصر للالتحاق بالمدرسة وفق اختبارات وضعتها الوزارة في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، وسيتم توفير العديد من المميزات لهولاء الطلاب مثل حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتدريبات عملية بمصانع شركة إيجيبت جولد، ذلك بالإضافة إلي حصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي.

وفي سياق متصل، أشاد مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت جولد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطلاق مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المدارس مهم للنهوض بالصناعة في مصر.

وقالت حبيبة عز مستشار الوزير، إن إقبال الطلبة على المدارس كان كبير جدًا حيث تم قبول ٢٠٠ طالب من أكثر من ١٠٠٠ طالب تقدموا للمدرسة.

وأضافت إن الوزارة تسعى إلى تأهيل طلاب لديهم مهارات سوق العمل بما يعود بالنفع على مصر.