شكرا لقرائتكم خبر عن دماء الأبرياء.. الجزيرة تستضيف "أفيخاى" وجيش الاحتلال يواصل قصف غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤكد قناة الجزيرة القطرية يوما بعد يوم ما تمارسه من أفعال ممنهجة لاستهداف الوطن العربى، ففى نفس التوقيت الذى ظهر فيه المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي على قناة الجزيرة، أعلنت وسائل محلية فلسطينية، استشهاد المزيد من الفلسطينين منذ بدء الاعتداء الاسرائيلى على قطاع غزة.

وجاء ظهور المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى على قناة الجزيرة القطرية خلال الساعات الماضية، ليؤكد حالة التطبيع الذى تنتهجها قطر وأبواقها الإعلامية ، وخيانتها للقضية الفلسطينية.

ظهور المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى جاء فى الوقت الذى تقصف فيه قوات الاحتلال الإسرائيلى لأراضى غزة، واستهدافها لقيادات من المقاومة الفلسطينية من بينهم بهاء أبو العطا، أحد أبرز قادة سرايا القدس، الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامي، بجانب محاولة استهداف قيادات من المقاومة الفلسطينية فى العاصمة السورية دمشق.