شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن البحيرة" يتحفظ على صاحب الأرض المار بها خط بترول "طنطا- مسطرد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، التحفظ على صاحب الأرض التي يمر منها خط البترول بعزبة المواسير بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة والتى شهدت حريق ضخم اليوم، ويدعى "ن. ش"، من أهالي القرية البالغ 70 عاما.

وكان اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، إخطارًا من العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بوجود تسريب لمواد بترولية بأحد المجارى المائية بنطاق عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاى البارود، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى لحماية المكان، وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزية "المواسير - معنيا" بمركز إيتاى البارود، وسيطرت الحماية المدنية، على حريق خط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة.