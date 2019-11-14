شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق: ملاحظات وتقارير الدول فى جنيف حول ملف مصر "معقولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالدور الهائل والجيد للحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب فى إعداد تقرير مصر حول المراجعة الدورية لملف مصر .

وقال محمد فايق فى تصريحات له، إن معظم ملاحظات وتقارير الدول وتعليقاتها اليوم فى جنيف حول ملف مصر وتقريرها بصفة عامة كانت معقولة ولم تكن عدائية ، وبالعكس كانت هناك ملاحظات وتعليقات تحمل إشارات إيجابية للملف .

وأضاف فايق أنه بإستثناء ذلك فإن عدداً من الدول الأوروبية كانت ملاحظاتها ، وتعليقاتها جافة،مشيرا إلى أنه لمس خلال مناقشات الدول لملف مصر تعليقات تحمل إستجابة الحكومة المصرية للعديد من التوصيات والتعاهدات السابقة من المراجعة الدورية الماضية ، وكان لها دور إيجابى.

وذكر محمد فايق أنه لاحظ أيضاً أن العديد من الدول فى تعليقاتها أشارت إلى أهمية ودور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر بل كانت هناك دعوات لإعطاء المزيد من الدعم لدور المجلس وأهميته فى تعزيز مسيرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان .