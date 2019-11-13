شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «التعليم» تحذف «فيديو التحرش» الكرتوني من بنك المعرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الوزير الدكتور طارق شوقى، طلب من مسؤولى بنك المعرفة المصرى حذف فيديو تعليمى كرتونى لشرح مادة الرياضيات لطلاب الصف الثانى الثانوى، وذلك نتيجة غضب أولياء الأمور والمعلمين ومسؤولى المجلس القومى للمرأة، لاحتواء المقطع على تشجيع على التحرش وألفاظ سوقية وسياق متدنٍّ عن المرأة، كما طلب الوزير مراجعة المواد العلمية الموجهة إلى الطلاب قبل عرضها على منصة البنك لتجنب تكرار الخطأ.

وأضاف المصدر أن بنك المعرفة تواصل مع شركة «Discovery Education»، المنتجة والمنفذة للفيديو، الذي يشرح درس الرياضيات «الدوالّ كثيرة الحدود»، والتى قامت بدورها بحذف الفيديو من البنك، منبهًا إلى أن الشركة أنتجت آلاف الفيديوهات التعليمية للبنك، ولم يُثِرْ أحدها أي اعتراضات.

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في سياق آخر، نظمت الوزارة رحلات لطلبة المدارس إلى استادى القاهرة والسلام لتشجيع الفريق الوطنى ومساندة منتخب مصر الأوليمبى، الذي يلعب في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لدعوة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التي أرسلها إلى وزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضى المدرسى لحضور طلاب المدارس مباريات البطولة الإفريقية.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، نائب رئيس الاتحاد المصرى والعربى للرياضة المدرسية، إن هذه المشاركة تأتى تحت شعار «عودة المدرجات بطلاب المدارس».

وأضافت «إيمان» أنه تمت مخاطبة المديريات التعليمية لحضور طلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية مجانًا، حيث حضر مباراة الافتتاح 6 آلاف طالب وطالبة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والمنيا والمنوفية، وشهدت المدرجات تواجدًا مكثفًا، وألهب تشجيع الطلاب المدرجات، ما كان له تأثير إيجابى في فوز المنتخب الوطنى في المباراتين اللتين خاضهما الفريق، ويجرى حاليًا التنسيق لحضور الطلاب مباراة مصر والكاميرون اليوم.