شكرا لقرائتكم خبر عن دورات للدفاع عن النفس لطالبات جامعة المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، تدشين أولى دورات برامجها لتعليم الفتيات مهارات رياضة الدفاع عن النفس، بالتعاون مع كلية التربية الرياضية، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق، ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

دورات للدفاع عن النفس لطالبات جامعة المنيا

وقال الدكتور جمال عاطف عبدالغني، منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ان تلك الدورات تأتي في اطار سعي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا في توجيه وتقديم خدماتها للمرأة داخل الحرم الجامعي وخارجه.

دورات للدفاع عن النفس لطالبات جامعة المنيا

دورات للدفاع عن النفس لطالبات جامعة المنيا

واضاف منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، ان الدورات تتم بإشراف وتنظيم وتدريب الدكتورة بسمات شمس الدين، الأستاذ بكلية التربية الرياضية (منازلات)، والدكتورة فاطمة فاروق، منسقة الوحدة بكلية التربية الرياضية.

وتابع عبدالغني، ان الدورات تستمر لمدة اسبوعين، يليها دورات أخرى لمجموعات أخرى من الطالبات بمختلف كليات الجامعة، وتعقد تلك الدورات بصالات كلية التربية الرياضية (بنات) ويكون التسجيل بمقر الوحدة بكلية الحقوق.