شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تعلن أسماء رؤساء اتحاد طلاب الكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، سير العملية الانتخابية لمقاعد رؤساء اتحاد طلاب كليات الجامعة ونوابهم بسبع وعشرين كلية. وقد فاز أربع وخمسين طالب وطالبة يمثلون كليات الجامعة، حيث تختتم الانتخابات غدا الخميس، باختيار رئيس اتحاد طلاب جامعة بني سويف ونائبه.

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