شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: مصر تُسمع العالم ولا تقبل وصاية أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية للوفد المصري الذي شارك اليوم في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأكد أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اختيار المستشار عمر مروان، كان مهما لكونه قاضيا وكان يتحدث بقوة، لأنه كان يمثل الدولة المصرية ويقف على أرض صلبة، مشيرًا إلى ان أعضاء الوفد ردوا بقوة على كل نقطة تم إثارتها.

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وأكد موسى أن مصر دولة محترمة وتتقبل وتسمع لدول العالم، وشركائنا الدوليين، ولكن لا نقبل الوصاية على مصر أو التدخل في الشأن المصري أو التحدث عن مصر أو القضاء المصري أو التدخل في شأنه. وتابع أحمد موسى، نسمع الملاحظات ونقبل بعضها، وبعضها نرفضه نهائيًا أو جزئيا، ونستجيب للبعض الأخر.

وأكد موسى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، صفع كل المنظمات الممولة، وكذلك الجماعة الإرهابية الداعمة لها. وكشف موسى عن أن ممثل الكيان الإرهابي التركي هو الذي تحدث فقط عن وفاة محمد مرسي.

واستطرد موسى قائلًا: «كل الدول بها مشاكل في حقوق الإنسان بنسب متفاوتة، مثل أمريكا والصين وروسيا، أما تركيا كلها انتهاك لحقوق الإنسان، وقطر لا يوجد بها حقوق إنسان، وأضاف أن أكثر ملف تم الحديث حوله هو المرأة، ودور المرأة، مؤكدًا أن مصر قامت بعمل ومجهود كبير في هذا المجال.

وأكد موسى أن الوفد تحدث عن الصحافة وحرية الرأى والتعبير وعن حرية التظاهر، لافتًا إلى أن جميع الدول التي تتحدث عن حق التظاهر لا يستطيع شخص في تلك البلدان أن ينزل الشارع دون تصريح ولكنهم يريدون لمصر الفوضى ولبلدانهم الانضباط.