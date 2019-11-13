شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: مصر تنفذ جميع توصيات «حقوق الإنسان» باستثناء ما يتعارض مع العادات والشريعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صلاح سليمان، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن الندوات التي يقيمها الوفد المصري في جنيف على هامش الاستعراض الدولى الشامل، تهدف إلى لقاء عدد من ممثلي الدول ومناقشتهم في موقف مصر من حقوق الإنسان وما تم إنجازه في هذا الملف، ونقل الرسالة الصحيحة لهم.

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية، أن الإخوان حجزوا فنادق بالكامل للمنظمات المشبوهة، للحشد ضد مصر، ويصرفون أموالًا كثيرة، لأنهم متفرغون، ويقومون بشراء بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

Advertisements

وأكد أن الإخوان فشلوا في أهدافهم المغرضة، لعدم تقديم مصادر موثوقة لتقاريرهم.

وأوضح أن المنظمات التي يتحدث عليها الإخوان عبارة عن “أوضة وصالة” وثلاث أو أربع أشخاص يصدرون تقارير باطلة، ويتولي الإخوان الترويج الإعلامي لها من خلال تداول أخبارهم الكاذبة المغلوطة، في أكثر من موقع إخباري تابع لهم مثل رصد ومدى مصر.

ومن ناحيته أضاف جمال بركات الباحث الحقوقى، أن الإخوان لم يقدموا تقارير موثّقة إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتقرير المصري المقدم للمجلس الدولي جيد وكانت جلسة اليوم ممتازة، وأداء الوفد رفيع وعالي.

وأكد أن التوصيات التي قدّمت لمصر تم القضاء على معظمها من خلال إجراءات وتشريعات، وما لم يتم تطبيقه يتعارض مع عادات وتقاليد مصر أو مع مبادئ الشريعة الإسلامية.