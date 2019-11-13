شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع أعداد ضحايا حريق إيتاي البارود إلى 7 وفيات و16 مصابًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ارتفاع حالات الوفاة في حادث انفجار خط أنابيب شركة طنطا للبترول في «إيتاي البارود» بمحافظة البحيرة، إلى 7 حالات وفاة.

وأكد «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين جراء الحادث إلى 16 مصابًا تنوعت إصابتهم بين اختناقات وحروق.

وكانت محافظة البحيرة أصدرت بيانا، الأربعاء، كشفت خلاله ملابسات الحادثة، مؤكدة حدوث كسر وتسريب في الخط الذي ينقل 95 من منطقة «المكس» في الإسكندرية إلى «مسطرد» في القاهرة، ما أدى إلى تسريب البنزين بكميات كبيرة في ترعة بقرية «المواسير» التابعة لمركز ومدينة إيتاي البارود، وذلك وسط تهافت أعداد كبير من المواطنين للحصول على البنزين من الترعة، وأنه أثناء تهافت الأهالي للحصول على البنزين، اشتعلت النيران في الترعة، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.