شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 53 طبيبًا للتحقيق بقرية في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال هشام سليمان، رئيس الوحدة المحلية بقرية بطا التابعة لمركز ومدينة بنها، 53 طبيبا وممرضا وإداريا بعدد من الوحدات الصحية للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم في العمل أثناء زيارة لجنة مفاجئة من الوحدة المحلية.

وكشف رئيس الوحدة المحلية ببطا أن لجنة من الوحدة ضمت كلأ من: رئيس الوحدة المحلية ومسئول المتابعة فاجأت الوحدات الصحية في قريتي بطا وبقيره للوقوف على أنضباط العاملين ومدى انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وحمدي سلامة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.

Advertisements

وأكد رئيس الوحدة المحلية ببطا أن اللجنة أثناء مرورها على الوحدة الصحية بقرية بطا والتي يبلغ قوة العاملين بها 88 طبيب وعامل وممرض وفني واداري فوجئت بتغيب وعدم تواجد 13 طبيب، وغياب عامل وفني، من العاملين بالوحدة الصحية وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كما فوجئت اللجنة اثناء مرورها على الوحدة الصحية بقرية بقيرة والتي يبلغ قوة العاملين بها 66 طبيب وممرض وعامل وفني واداري بغياب 38 طبيب وممرض وإداري من العاملين بالوحدة الصحية، وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وحررت مذكرة بالزيارة وتم إحالتها لمدير الادارة الصحية ببنها وإحالتهم للتحقيق، بمعرفة الشؤون القانونية.