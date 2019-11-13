شكرا لقرائتكم خبر عن «اختار معلمك».. مبادرة لتقوية الطلاب علميًا بمدارس دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط مبادرة «شارك.. تعلم.. اختار معلمك».. وذلك من خلال مجموعات تقوية مجانية يتم تنظيمها أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع بمشاركة مجموعة من أفضل المعلمين بالمرحلة الثانوية بمختلف المواد الدراسية وأفضل ما يميز تلك المبادرة أن من حق الطالب اختيار المعلم.

وبدأت تلك المبادرة بمدرسة دمياط الثانوية بنين وتبعتها عدة مدارس بالإدارة وما لبثت الفكرة حتى تعممت في باقى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وشهدت تلك المبادرة إقبالا شديدا، وتزاحم طلاب وطالبات المدارس الثانوية بصفوفها الثلاث في أعداد كبيرة لحضور هذه المجموعات وكذلك تسابق معلمو المحافظة بالاشتراك في المبادرة بدون أجر، مساهمة منهم في تلك المجموعات، بشرح المواد المختلفة وفق النظام التعليمى الجديد.

وتقول نوران عرنسه طالبة بالصف الثالث الثانوي أدبى أننى حضرت تلك المجموعات بعد أن سمعت عنها من زميلاتي ولم اتوقع ان تكون بهذا المستوى من الانضباط كما أننى استفدت كثيرا من المعلمين الذين لم يبخلوا علينا باى معلومة، وتضيف جنى الفيومى طالبة بالصف الثالث الثانوى ادبى أننى حضرت محاضرتين في مادتى اللغة العربية والجغرافيا واستفدت كثيرا من شرح المعلمين، بينما أكدت هايدى العربانى طالبة بالصف الثالث الثانوى اننا لم نشعر باى فرق عن أي مركز خاص حيث يتفانى المعلمين في توصيل المعلومات لنا بطريقة وخاصة طرق التعلم الجديدة.

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وأكد وائل عيسى مدرس اللغة العربية انه يشعر بالسعادة ان موجودة بمدرسة العسكرية بعد اختيار الطلاب وأولياء أمورهم له للمشاركة في تعليم أبنائهم.

وأوضح عيسى ان مشاركته تطوعية تأتى من منطلق خدمة وطنية للمساهمة في تربية النش وتعليمه.

وقال فارس الغصناوى مدرس الجغرافيا واحد المشاركين في مبادرة (شارك- تعلم- اختار معلمك- بالمجان) انه بمجرد تواصل إدارة المدرسة معى للمشاركة في تلك المبادرة قمت بتلبية النداء حرصا منى على المشاركة كخدمة وطنية والمساهمة في بناء الانسان المصرى.

وأكد الغصناوى اننا نتبع مع الطلاب تطبيق السياسة الجديدة للوزارة بأن نعين الطالب كيف يحصل على المعلومة بعيدا عن اسلوب التلقين والحفظ والتحصيل الدراسى.

من جانبه، قال عبدالعليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية إن الفكرة بدأت بمبادرة مدرسة الثانوية العسكرية، واقتنعنا بها تماما كخطوة أولى لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، مضيفا اخترنا أكفأ المعلمين حرصا على مصلحة طلاب المدارس وجذبهم إلى تلك المبادرة، وتقام مجموعات يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع بحضور أكفأ المعلمين من أصحاب الخبرة على مستوى.