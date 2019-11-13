شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة ونائبته يزوران مصابي حريق إيتاي البارود.. وكردون أمني حول المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وضع كردون أمني حول منطقة الحريق وعزل الأرض بطبقات من الرمال منعاً لتجدد الاشتعال.

جاء ذلك خلال زيارته يرافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، لمستشفى إيتاي البارود العام للاطمئنان على المصابين في حادث الحريق الذي شب بقرية المواسير، التابعة لمركز إيتاى البارود نتيجة تسرب مواد بترولية من خط أنابيت البترول نتيجة كسر وتسريب في الخط.

ووجه المحافظ ونائبته بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصابين، متمنيان لهم الشفاء العاجل، ووجه المحافظ مديرية التضامن بعمل حصر شامل للضحايا والمصابين والمضارين بالحادث وسرعة صرف التعويضات اللازمة وفقا لقانون 86 لسنة 2019.