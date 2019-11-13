شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي بـ«مرض السكر» يوضح طرق الإصابة به وأعراضه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عمرو عمر، أخصائي السكر ومؤسس جروب «النوع الأول من السكر»، وهو ما يُطلق عليه «سكر الأطفال»، إن 90% من الأطفال قد يصابوا بهذا النوع من السكر قد يُصيب 90% من الأطفال، و10% فقط من الأطفال قد يصابوا بالنوع الثاني من السكر.
وأضاف «عمر»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن الأطفال قد يتعرضون بخلل في الجهاز المناعي يُنتج عنه أجسام مناعية مضادة تُهاجم خلايا السكر بالبنكرياس، فينفذ الأنسولين بالدم، «فالسكر يعلي عند الأطفال».
وأشار إلى أن التأخر في تشخيص مرض السكر يجعل الأطفال يصابون بمضاعفات حادة مثل الحموضة والغيوبة، موضحًا أن الأعراض الأولية عن مرض السكر لدى الأطفال هو تغير نمط الطفل مثل شرب مياه كثيرة عن المعتاد، «فيه حالة والدها قالي كل 5 دقائق عاوزه تشرب مياه وتوقفني في الطريق عشان نشتري مياه».
وتابع :«كثرة دخول الأطفال للحمام بكثرة، أو بياكل كتير وبرضوا بيخس».
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