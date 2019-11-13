شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عميد «دار علوم القاهرة» بعد خناقة الطلاب لفوز «غير محجبة» برئاسة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أنه لا يستعجب من الانتقادات التي وجهت للطالبة أميرة رمز الدين عقب ترأسها لاتحاد طلاب الكلية كونها غير محجبة، حيث ذكر أن الكلية الآن تعيش في معركة تغيير وبناء وتطوير لمنظومة الكلية لكي تعود مرة أخرى إلى حصن الدولة المصرية.

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال مداخلة هاتفية، أن كلية دار العلوم ظلت أكثر من 70 عامًا مختطفة من قبل تيارات متشددة التي سيطرت على الكلية، ولكن بحمد لله هناك محاولات قوية لعودة الكلية إلى حصن الدولة بعد أن ظلت في ثقافة وفكرا خارج إطار الثقافة العامة للدولة فترة طويلة.

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وأشار عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إلى أن هناك تطور في الكلية على المستوى الأكاديمي وحققت الكلية شهادة الجودة، وتقوم حاليًا على ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش على المستوى الفكري وتجديد الخطاب الديني على المستوى الديني والعمل على تنمية مهارات وقدرات الطلاب ومواهبهم ببرامج وطنية تعمل على تنمية الذات والوعي لدى الطالب.

وتابع :«الانتخابات اجريت في الكلية بشكل منتظم وتم اختيار 56 عضوا في اتحاد الطلاب، قاموا هؤلاء بوضع ممثل في كل لجنة يُسمى أمين اللجنة ونائب له، وهؤلاء رؤساء اللجان والنواب قاموا باختيار رئيس الاتحاد وهي أميرة رمز الدين، والنائب لها كرم ولي الدين، وهو اختيار ديمقراطي بنسبة 100%».

وواصل :«بصرف النظر عن كونها فتاه إلا أنها نموذج يحتذى به فهي مثلت الكلية في منتدى شباب العالم الذي اقيم في شرم الشيخ، ومثلت الكلية في أربع لقاءات اجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشباب ومثلت الكلية عند وزارة الشباب والرياضة بالمساهمة في انشطتها».