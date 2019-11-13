شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة ينتقل لموقع حريق إيتاي البارود ويوضح الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى موقع الحريق الذي شب بقرية المواسير التابعة لمركز إيتاى البارود نتيجة تسرب مواد بترولية من خط أنابيت البترول نتيجة كسر وتسريب في الخط.

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وقال المحافظ إن الخط ينقل بنزين 95 من منطقة المكس بالإسكندرية إلى مسطرد بالقاهرة، وإن الكسر أدى إلى تسريب البنزين بكميات كبيرة بترعة المواسير بقرية المواسير التابعة لمركز ومدينة إيتاي البارود وتهافتت أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على البنزين بالترعة، وأثناء ذلك وفي تمام الساعة السادسة حدث اشتعال النيران في الترعة، ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا من المواطنين.

وقرر المحافظ رفع درجة الاستنفار القصوى وتوجيه كافة عناصر التعامل مع الهدف من حماية مدنية وإنقاذ برى وإسعاف ومعدات وتم إخماد الحريق بالكامل وجار حاليا حصر أعداد الضحايا والمصابين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومعرفه ملابسات الحادث، وشدد المحافظ على تأمين المنطقة ووضع طبقة فوم على كامل المنطقة وردم جميع الأراضى بالرمال.