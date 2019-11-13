طارق شوقي: فتح شراكات مع المطورين الصناعيين بهدف تطوير التعليم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتطوير التعليم الفني من خلال فتح شراكات مع المطورين الصناعيين والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بهدف التطوير وتخريج خريجين حاصلين على شهادات مصرية ذات جودة خاصّة.

وأضاف الوزير أن افتتاح مدرسة الحلي بالعبور «إيجيبت جولد» هو تتويج لجهود الوزارة في مجال الارتقاء بالتعليم الفني، مشيرًا أن الوزارة وقعت اليوم بروتوكول تعاون مع وزيرة السياحة في مجال تطوير التعليم الفندقي في مجال المطاعم لخدمة السياحة من خلال تخريج عمالة مدربة للعمل والفنادق لتقديم الخدمات الجيدة للسياح بمهارة عالمية.

وقال الوزير إن مثلث الشراكة في تطوير التعليم الفني يقوم على وجود شريك صناعي يقوم بالتطوير ويوفر فرص التدريب وجهود امكانيات وبنية الوزارة ومؤسسات دولية ومحلية تضمن الجودة بحيث تكون الأدوار بين كل الأطراف متبادلة.

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جاء ذلك خلال كلمة الوزير «اليوم» في افتتاح مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور يرافقه الدكتور على مصليحي وزير التموين وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بحضور سفير اليابان في القاهرة والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، بحضور قيادات التعليم بوزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية عاطف سلامة وكيل مديرية التعليم بالقليوبية وعلي جلال.مدير عام التعليم الصناعي بالقليوبية والصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالقليوبية وأشرف مصطفى شعبان وكيل إدارة العبور بمشاركة الفنانين غادة رجب ومدحت صالح وحماده هلل.

وتعد إيجيبت جولد أو مدرسة لتطبيق تخصصات جديدة بالتعليم القنى، وأول مدرسة للتكنولوجية التطبيقية متخصصة في صناعة الحلى والمجوهرات في مصر.

بدأت الاحتفالية بمشاركة الفنانين غادة رجب وحمادة هلال ومدحت صالح وجميع طلبة وطالبات المدرسة البالغ عددهم 200 طالب وطالبة، ثم عزف السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، وتقديم الحفل للإعلامى طارق علام، الذي أكد أن عمر المدرسة ليس أسابيع محددة بل هو 7000 سنة، وهى امتداد للتاريخ المصرى، وتعبر عن الحرف التي كادت أن تندثر، مطالبا بتعميم التجربة بكل محافظات الجمهورية.

وتضم المدرسة 13 فصلا دراسيا و200 طالب يدرسون في المدرسة قسم الحلى والمجوهرات وتهدف مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلى والمجوهرات) إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولى كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإحدى الشركات الخاصة والرائدة في مجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بها.

ويتكون المنهج الدراسى المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملى بشركات ومصانع إيجيبت جولد.