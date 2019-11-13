شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية بالبحيرة تسيطر على حريق إيتاي البارود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع، إلى موقع الحريق الذي شب مساء الأربعاء في أحد خطوط البترول المارة بقرية المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، للتعامل مع الحريق واحتواء النيران.

وأكد شاهد عيان انبعاث الدخان مرة أخرى من موقع الحريق، ما دفع قوات الحماية المدنية إلى تكثيف جهودها لمنع اشتعال النيران مرة أخرى.