شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية بالبحيرة تسيطر على حريق إيتاي البارود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع، إلى موقع الحريق الذي شب مساء الأربعاء في أحد خطوط البترول المارة بقرية المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، للتعامل مع الحريق واحتواء النيران.
وأكد شاهد عيان انبعاث الدخان مرة أخرى من موقع الحريق، ما دفع قوات الحماية المدنية إلى تكثيف جهودها لمنع اشتعال النيران مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الحماية المدنية بالبحيرة تسيطر على حريق إيتاي البارود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.