شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى فى زيارة رسمية للإمارات لبحث التنسيق حول القضايا العربية والدولية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرض الوطن، اليوم الأربعاء، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسى للإمارات، تأتى فى إطار اللقاءات الثنائية بين العلاقات المصرية بشأن تعزيز التعاون بين الإماراتية فى جميع المجالات، وما يربط الدولتين من علاقات استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة فى المرحلة الراهنة، والتصدى لكل محاولات التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض اخر المستجدات الملفات الاقليمية ومكافحة الإرهاب .