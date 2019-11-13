شكرا لقرائتكم خبر عن فريق ترامب القانونى عن جلسة العزل: مسرحية مملة ولا توجد إدانات جادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر في الفريق القانونى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الرئيس لم يتضرر حتى الآن خلال جلسات الاستماع العلنية الأولى في التحقيق في قضية العزل، واصفاً جلسة عزل ترامب بأنها مسرحية أكثر منها إجراء جاد.

وقال المصدر بحسب ما نشرته شبكة سى إن إن، "هذا ليست مساءلة.. هذا مسرح وليس مسرحا جيدا"، مرددا بعض انتقادات البيت الابيض بأن الجلسة كانت "مملة".وأضاف "هذا نزاع سياسي حتى الأن. ليس تحقيقا."

ولا يزال نصف أعضاء لجنة الاستخبارات يوجهون أسئلة، حيث يحصل كل عضو في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب على خمس دقائق لتوجيه أسئلة للشهود من الدبلوماسيين بيل تايلور وجورج كنت، كما أعطى بعض الديمقراطيين الوقت لرئيس الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف.

وهناك ردود فعل مختلفة من البيت الأبيض على محامي الجمهوريين، ستيف كاستورفي حيث يقول بعض المساعدين إنه قام بعمل جيد في إنشاء مراكز تنسيق رئيسية للجمهوريين ، إلا أن آخرين يقولون إنه يوضح سبب رغبة الإدارة في اختيار محام من الرئيس لتمثيله.

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بشكل عام ، رحب البيت الأبيض أن كاستور أثار تساؤلات حول هانتر بايدن وأبدى نقطة في التركيز على كنت تثير مخاوف بشأن تصور تضارب المصالح مع دور جو بايدن في أوكرانيا بينما كان ابنه في مجلس إدارة شركة بوريسما. كان المساعدون مسرورون أيضًا من كون كاستور هو السبب في أن بوريسما ، على وجه الخصوص ، تستحق التدقيق