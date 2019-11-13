شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع الجهات المعنية حادث حريق إيتاى البارود إثر تسرب غاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع كلا من وزير البترول ومحافظ البحيرة حادث حريق خط البترول إثر تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لـإيتاي البارود فى محافظة البحيرة، موجها بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالحادث .

وكان رئيس شركة أنابيب البترول، قد أوضح أنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة، بعد تركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 15 شخصاً ووفاة 6 آخرين، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود فى محافظة البحيرة.