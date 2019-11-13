شكرا لقرائتكم خبر عن اجراءات عزل ترامب.. الرئيس للأمريكيين: "يحاولون منعى لأنى أقاتل من أجلكم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة البيت الأبيض الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، كلمة قصيرة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال خلالها موجها حديثه للأمريكيين،: "إنهم يحاولون منعى لأنى أقاتل من أجلكم، ولن أترك ذلك يحدث أبداً".
وتزامنت كلمة ترامب مع جلسة مجلس النواب التى تناقش عزل ترامب من منصبه بزعم الضغط على أوكرانيا للتأثير على الانتخابات المقبلة.
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