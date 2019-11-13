أخبار مصر

"البترول" تعلن السيطرة على حريق خط بترول إيتاى البارود وبدء أعمال الأمن الصناعى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول" تعلن السيطرة على حريق خط بترول إيتاى البارود وبدء أعمال الأمن الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، إنه تم السيطرة على خط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة، لافتا إلى أنه سيتم تأمين الموقع من ناحية الأمن الصناعى للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم البدء فى أعمال الصيانة للخط المحترق وإعادة التشغيل فى أسرع وقت عقب انتهاء الصيانة.

Advertisements
وأشاررئيس شركة أنابيب البترول، إلى أنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة، بعد تركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "البترول" تعلن السيطرة على حريق خط بترول إيتاى البارود وبدء أعمال الأمن الصناعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا