شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول" تعلن السيطرة على حريق خط بترول إيتاى البارود وبدء أعمال الأمن الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، إنه تم السيطرة على خط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة، لافتا إلى أنه سيتم تأمين الموقع من ناحية الأمن الصناعى للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم البدء فى أعمال الصيانة للخط المحترق وإعادة التشغيل فى أسرع وقت عقب انتهاء الصيانة.

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وأشاررئيس شركة أنابيب البترول، إلى أنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة، بعد تركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.