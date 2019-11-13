"البترول" تعلن السيطرة على حريق خط بترول إيتاى البارود وبدء أعمال الأمن الصناعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، إنه تم السيطرة على خط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة، لافتا إلى أنه سيتم تأمين الموقع من ناحية الأمن الصناعى للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم البدء فى أعمال الصيانة للخط المحترق وإعادة التشغيل فى أسرع وقت عقب انتهاء الصيانة.
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