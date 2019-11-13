سكاى نيوز: استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية على قطاع غزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها، عن استشهاد فلسطينيين اثنين فى الغارة التى شنتها إسرائيل قبل قليل على رفح جنوبى قطاع غزة. Advertisements

أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها، عن استشهاد فلسطينيين اثنين فى الغارة التى شنتها إسرائيل قبل قليل على رفح جنوبى قطاع غزة.

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