الصحة: وفاة 6 وإصابة 15 آخرين فى حادث تسرب غاز بعزبة المواسير بالبحيرة

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وأوضح بيان أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمى لتلقى العلاج اللازم، مؤكداً أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات فى أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.
وأضاف البيان أنه تم توجية وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلى بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما وجهت الوزارة بتواجد الأطقم الطبية من استشاريين فى مختلف التخصصات، والاطمئنان على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجى كافٍ بالمديرية.
وأكد البيان أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحيرة، طبقاً لتوجيهات الوزارة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجارى متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.
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