شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للنائب العام: إخلاء سبيل المتهمين بالاشتراك فى واقعة فتاة العياط لعدم كفاية الأدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، منذ قليل، بيانا بشألأن بشأن إخلاء سبيل المتهمين بالاشتراك في واقعة فتاة العياط، وجاء فيه: "إيماء إلى ما أثير بشأن إخلاء سبيل المتهمين بالاشتراك فى واقعة فتاة العياط فقد أخلى سبيلهما لعدم كفاية الأدلة قبلهما، حيث خلت الأوراق من دليل على علمهما وَاتفاقهما مع الجانى المتوفّى على ارتكاب جريمة الخطف أو الاغتصاب؛ ولم يشر إلى علمهما إلا رأى مجرى التحرى دون أن يعززه دليل بالأوراق".

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