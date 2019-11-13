شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن الميزانية العمومية لصندوق الرعاية لثلاث أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمحامين عن الميزانية العمومية لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية والنقابة عن أعوام 2016 / 2017 /2018.

يعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، الجمعية العمومية العادية للمحامين يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر الجارى، وتنظر الجمعية العمومية فى مشروع القرار المتعلق بزيادة المعاش فى حده الأقصى إلى 3 آلاف جنيه شهرياً بواقع 75 جنيهاً عن كل عام بحد أقصى 40 عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامى بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين.

وتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التى تقل عن 250 جنيهًا بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التى تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التى تقل عن 625 جنيهًا بنسبة 15% شهرياً، على أن ببدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.

كما تضمن مشروع القرار الذى سيعرض على الجمعية العمومية، اعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016- 2017-2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.

















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