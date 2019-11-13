شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالقاهرة: تلقى طلبات التسجيل بحفل تكريم الخريجين حتى 30 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة اللواء هشام أبو سنة، رئيس النقابة الفرعية، عن بدء تلقيها طلبات الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير، والخريجين الجدد بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف لعام 2019، للمشاركة وتكريمهم فى حفل التكريم الذى تقيمه النقابة سنويا.

وأوضحت النقابة أن آخر موعد للتسجيل وتلقى الطلبات يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر2019، مشيرة إلى أن التكريم خاص بمهندسي القاهرة فقط، ولخريجى عام 2019.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة لتسجيل الأسماء: صورة الشهادة مع الأصل للاطلاع، صورة كارينه النقابة، صورة شخصية حديثة، وكتابة السيرة الذاتية بشكل مختصر، لافتة إلى أنه يتم تلقى الطلبات بفرعى نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.