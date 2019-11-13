شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية مصحف بوسى شلبى للفنان محمود عبدالعزيز فى ذكرى وفاته الثالثة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر قصة ارتباط الفنان محمود عبدالعزيز بالإعلامية بوسى شلبى من أكثر العلاقات التى استمرت فى الوسط الفنى، وأصبحت مثلا للوفاء والمحبه، فبعد وفاة الفنان محمود عبدالعزيز حرصت على زيارته كل فترة خاصة فى الذكرى السنوية له، وأن تأتى بالخيرات لأهالى الورديان والفقراء حتى يكون رحمه ونور على الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

كما تحرص بوسى شلبى أن تقرأ سورة يس وأجزاء من سورة البقرة فى زيارتها من المصحف التى قامت بطباعته خصيصيا وضعت عليه أسم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز منذ وفاته ووزعته على كافة اصدقاءه حتى يتذكره ويقرأ له الفاتحة كل من يقرأ فى المصحف، وهى صدقة جارية حرصت على القيام بها بوسى شلبى تقديرا لزوجها الراحل .

ولم تكتف بقراءة القرآن بل يأتى عدد من المقرئين إلى قبر الفنان الراحل محمود عبدالعزيز خصيصا لقراءة القرآن وإحياء ذكراه بالدعاء، كما يحرص نجله الأكبر على زياره قبر والده كل فترة وقراءه له الفاتحة ورش المياه على القبر بنفسه .

وقال خفير المقبرة، إن بوسى شلبى تعتاد زياره قبر زوجها كل عام قبل صلاة العصر حتى يكون المدفن هادىء خالى من الجنازات فى تلك الفترة وتحضر معها هدايا لأهل الورديان وتوزعها بالمقابر رحمه ونور على الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

وأضاف لـ" الخليج 365" أن نجله الكبير يزوره كل فترة ليس فى الذكرى السنوية فقط ولكن يعتاد كل شهرين على زيارته لشده قربه من والده ويقرأ القرآن ويدعى عليه، كما يحرص على وجود الصبار على قبر والده والأزهار .

وأشار إلى أن قبر الفنان محمود عبد العزيز يجتمع حوله عدد كبير من الأزهار والأشجار وهو الوحيد فى منطقة مقابر أم كبيبة الذى يوجد فيه هذه الكمية من الأشجار وسماها البعض منطقة البستان لكثافة الأشجار بها والتى حرصت عائلته وزجته على زرعها، بالإضافة إلى احباءه واصدقاءه.

Advertisements

وكان قد نشأ الفنان محمود عبد العزيز بمحافظة الإسكندرية تحديداً بمنطقة الورديان وعاش شبابه فى هذه المنطقة الشعبية الى أن أنطلق الى العاصمة لاستكمال مسيرته فى عالم الفن فى منتشف السبعينات .

وفى شارع طموم بحى الورديان ولد الفنان محمود عبدالعزيز وهى من أحياء غرب الإسكندرية، على الرغم من شهته ونجوميته الا انه ظل مرتبطا بأهل منطقته ولم ينقطع وصاله بجيرانه وأصدقاءه رغم حياته فى القاهرة فكان يواصل زيارتهم فى الأعياد والمناسبات ويزور قبر والده ويقرأ له الفاتحة، ويسير فى شوارع عروس البحر ليتذكر أهم لحظات حياته.