شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكنيسة قطعة من السماء على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة القديس جورجيوس بمنطقة "أبو طقية" بشبرا، بمناسبة اليوبيل الذهبى لتأسيس الكنيسة، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بتواجده بكنيسة القديس جورجيوس ووسط شعبها، وأن جميع أفراد الكنيسة يتعاملون معا باعتبارهم أسرة واحدة وهو دليل على الحياة الروحية التى يعيشيها الجميع بروح واحدة.

وتحدث قداسة البابا تواضروس الثاني عن كرامة الكنيسة، لافتا إلى أن الكنيسة قطعة من السماء وهو ما يقال في الصلاة الربانية "كما في السماء، كذلك على الأرض"، وهى باعتبارها جزءا من السماء فهي بالطبع ممتلئة بالقديسين.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني، إن كرامة الكنيسة تأتى من مكانة المكان، حيث تم تدشينها بيد قداسة البابا شنوده الثالث عام 1992 حيث تم تدشينها بزيت الميرون المقدس، لافتا إلى أن الكنيسة أيضا يذكر فيها كلمة الله باستمرار وهو الأمر الذى يكون بمثابة فرصة لتلقى الرسائل الشخصية في مختلف أمور الحياة.

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وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني لدى وصوله مبنى خدمات "الأمير" التابع للكنيسة، وقام بتكريم القائمين علي العمل. كما أستمع البابا تواضروس الثاني لبعض التسابيح من كورال الأطفال بكنيسة الشهيد مارمينا الكائنة أسفل الكنيسة الرئيسية، ثم توجه إلى مبنى الكنيسة الرئيسية يتقدمه خورس شمامستها بالألحان، حيث صلى صلاة العشية، وعقب انتهائها القي القمص يعقوب حنا كاهن الكنيسة كلمة ترحيب بقداسة البابا.

وهنأ راعى الكنيسة القمص يعقوب حنا قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد ميلاده والقرعة الهيكلية وعيد جلوسه وألقى نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية كلمة أخرى، جاء فيها إن هذه الكنيسة تأسست على يد قداسه البابا كيرلس السادس عام 1969، وصلى فيها قداسة البابا شنوده الثالث آخر قداس وهو أسقف للتعليم قبل الإعلان عن القرعه الهيكلية.

وبعدها قدم فريق الصرخة المسرحي فيلم تسجيلي عن تاريخ الكنيسة وقدم كورال رئيس السلام ترانيم روحية وتسجيل لشعار اليوبيل وكرم قداسته رواد الخدمة الأوائل في خدمة الكنيسة وصافح المسئولين الرسميين من الحضور .



