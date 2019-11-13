صور.. انطلاق حفل افتتاح دورى الجامعات المصرية.. وتكريم فريق جامعة طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات حفل افتتاح الدورة ال 47 لدورى الجامعات والمعاهد العليا، وذلك بمقر الجامعة الألمانية ، وبحضور الكابتن أحمد شوبير عضو مجلس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات ومحمد صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد المصرى للجامعات والكابتن محمد يوسف . ويقام دورى الجامعات تحت رعاية وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة وبتنظيم الاتحاد الرياضى للجامعات، كما تم تكريم فريق جامعة طنطا لفوزه باللقب فى الموسم الماضى إذ تم منحه كأس البطولة . Advertisements وقال الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، أن دورى الجامعات يعتبر أهم الفعاليات التى ينظمها الاتحاد المصرى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ولأول مرة يتم تنظيم الحفل بالتعاون مع الجامعة الألمانية . وأعلن حسانين خلال كلمته عن بدء النسخة الجديدة من بطولة كرة القدم، موجها الشكر للكابتن أحمد شوبير على جهوده فى إظهار الرياضة الجامعية بالإعلام . وعقب ذلك، تم إذاعة النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية، وانطلقت المباراة الافتتاحية بين فريق الجامعة الألمانية وجامعة 6 أكتوبر.

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