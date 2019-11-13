السجن 10 سنوات لكهربائي قتل جاره بالخطأ في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، حضوريًا، بمعاقبة شاب بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ألاف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بمصاريفها ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، وسامح عزيز حبيب، وبحضور أحمد الشاذلي، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 7285 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1405 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

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كان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المتهم "ف.ع.م" 22 سنة، كهربائي، يقيم بقرية أبوطبل التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 13 / 6 / 2019، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، قتل المجني عليه عبد الحميد رمضان عبد الحميد، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أنه عقد العزم وبيت النية على الانتقام من أحمد إبراهيم قاسم، على اثر مشادة نشبت بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش"، وأطلق عيارًا ناريًا صوب منزل الأخير فتصادف مرور المجني عليه واستقر العيار الناري بصدره وذراعه الأيسر ورقبته فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته.

كما وجه المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، للمتهم شروعه في قتل المجني عليه أحمد إبراهيم قاسم، عمدًا مع سبق الإصرار، حيث عقد العزم وبيت النية لقتله بالسلاح الناري، قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحه، ولم يتمكن من فعل ذلك، كما اتهم بإحرازه سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخيرة حية تستعمل على السلاح.