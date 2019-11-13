إخلاء سبيل مُتهمي قضية "فتاة العياط" ومقتل عاطل بدار السلام.. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

عاطل يقتل صديقه بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات بدار السلام

شهدت منطقة دار السلام جريمة قتل حيث أنهى عاطل حياة صديقه بطعنات متفرقة بالجسد بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات بشارع مصر حلوان الزراعي.

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فيديو- لحظة إنقاذ شخصين تعطل بهما المصعد في عقار سكني بالقاهرة

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يرصد جهود قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ شخصين علقا داخل مصعد بأحد العقارات السكنية.

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"بشرط تقديم قسيمة الزواج".. القبض على شبكة لتبادل الأزواج بالشرابية

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، بالتعاون مع مباحث التكنولوجيا والمعلومات القبض على شبكة لتبادل الأزواج يتزعمها موظف وزوجته داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة الشرابية.

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أخفوها بين ملابسهم.. ضبط 923 طربة حشيش بحوزة سيدات ورجل

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بمحاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر نفق الشهيد أحمد حمدي بمنطقة شرق قناة السويس.

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القبض على عصابة تزوير الشيكات البنكية بمدينة نصر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بأنهم مندوبين عن شركة وقيامهم بتزوير شيكات بنكية في مدينة نصر .

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إخلاء سبيل آخر المتهمين في قضية "فتاة العياط"

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بإخلاء سبيل "وائل.أ" و"إبراهم. م" المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط" بضمان محل إقامتهما؛ لعدم كفاية الأدلة.

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لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 46 متهمًا بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ24 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 24 نوفمبر؛ لاستكمال المرافعة.

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تأجيل محاكمة 34 متهمًا في "اقتحام قسم التبين" للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"، لجلسة الغد؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

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تأجيل محاكمة 11 متهمًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لـ18 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 18 نوفمبر؛ لمرافعة النيابة العامة.

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تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "حادث محطة مصر" لـ7 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، نظر محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، لجلسة 7 ديسمبر.

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الجنايات تخلي سبيل متهم في قضية "حادث محطة مصر"

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل المتهم رقم 14 في قضية حادث قطار محطة مصر.

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